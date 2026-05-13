Las leyes de salud pública en Estados Unidos contemplan sanciones para determinadas conductas que puedan poner en riesgo a otras personas. En algunos estados, incluso exponerse en espacios públicos con ciertas enfermedades contagiosas sin tomar medidas preventivas puede derivar en consecuencias penales. En Maryland, la legislación establece que una persona con una enfermedad infecciosa que represente un riesgo para la salud pública no puede estar en lugares públicos sin adoptar “precauciones adecuadas” para evitar contagios. La norma indica que una persona con una enfermedad infecciosa no puede: Aunque la norma no enumera cada medida específica, las regulaciones sanitarias del estado contemplan: El Código General § 18-601 de Maryland clasifica estas conductas como un delito menor (“misdemeanor”). Las sanciones pueden incluir: