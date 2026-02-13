El Gobierno de la Ciudad de Miami ofrece a los compradores de propiedades que cumplan con los criterios de elegibilidad un programa de préstamos diferidos y libres de intereses para fomentar la adquisición de una vivienda propia. Este dinero no está destinado a la compra total del inmueble, sino a cubrir los costos iniciales o de cierre, aliviando la carga económica para residentes con ingresos bajos o moderados. El Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez o First-Time Homebuyer Program otorga asistencia a familias de ingresos bajos y medios que busquen comprar su vivienda para cubrir gastos iniciales propios de esta operación. Los fondos que otorga la ciudad no son un regalo, sino más bien una ayuda supervisada: permanecen respaldados por un gravamen y una cláusula legal para garantizar su devolución si se incumplen las condiciones. En la práctica, esto significa que el beneficiario debe mantener esta propiedad como residencia principal durante 15 años para que la deuda quede completamente condonada. En caso de que el propietario venda la casa, la alquile, refinancie o deje de habitarla, deberá devolver a la ciudad el monto total de la asistencia recibida. De acuerdo con lo especificado, es esencial que se cumplan las siguientes condiciones para considerarse elegible para el programa Luego de constatar que se cumple con los criterios de elegibilidad, los pasos a seguir son “No es necesario reembolsar los fondos del préstamo inicial siempre que la propiedad se mantenga como residencia principal del solicitante durante el período de asequibilidad de 15 años”, afirman las autoridades.