El Gobierno estatal de California puso en marcha una nueva reforma laboral que busca proteger los derechos de los trabajadores, principalmente de quienes no cuentan con un estatus migratorio actualizado. La normativa ya se encuentra en vigencia y obliga a todos los empleadores a ser honestos con el cumplimiento de los derechos laborales. En medio de las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el refuerzo de los derechos laborales es fundamental para los residentes con permisos de trabajo o residencia temporal. Incluso, para quienes no cuentan con un estatus legal. En California ya entró en vigencia la “Ley de Conozca sus Derechos en el Lugar de Trabajo” o Workplace Know Your Rights Act que tiene como objetivo el acceso a la información de los derechos laborales de todos los empleados. La normativa obliga a todos los empleadores a entregar un aviso oficial por escrito donde se detallan los derechos laborales de cada trabajador. Este documento, con toda la información relacionada, debe ser entregada al momento de la contratación y también de forma anual a quienes ya se encuentran trabajando. Es importante destacar que este aviso se otorgará en el idioma original que maneje o establezca el empleador. Su distribución puede ser tanto en forma digital o en papel. El aviso obligatorio debe incluir información clara sobre las protecciones laborales existentes en California. Entre los principales derechos se encuentran los siguientes De esta forma, muchos empleados inmigrantes podrían estar a salvo de ICE en caso de que hayan anunciado una inspección.