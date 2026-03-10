Viajar a Estados Unidos suele implicar un trámite largo que incluye entrevistas consulares, formularios y la obtención de una visa. Sin embargo, existe un sistema especial que permite a ciertos extranjeros ingresar al país sin pasar por ese proceso tradicional. Se trata del Programa de Exención de Visa, un mecanismo del gobierno estadounidense que permite a ciudadanos de algunos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de una visa tradicional. El Visa Waiver Program (VWP) permite que ciudadanos de países participantes viajen a Estados Unidos por turismo o negocios por un máximo de 90 días sin visa. Para hacerlo deben obtener previamente una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes de iniciar el viaje. Esta autorización se solicita en línea y permite viajar múltiples veces durante su vigencia. Generalmente es válida por dos años o hasta que venza el pasaporte, lo que significa que el viajero puede ingresar varias veces a Estados Unidos durante ese período siempre que cada estancia no supere los 90 días. Para utilizar el programa de exención de visa, los viajeros deben cumplir varias condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses. Si bien el programa puede reemplazar la visa tradicional, el pasaporte sigue siendo obligatorio a la hora de viajar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizan una verificación final cuando el viajero llega al aeropuerto o al puerto de entrada.