El Estatus de Protección Temporal (TPS) es uno de los programas más solicitados antes las autoridades federales de Estados Unidos, ya que permite el ingreso legal e inmediato a los inmigrantes que provienen de países que Norteamérica considera en crisis.

El acceso a este beneficio representa una medida excepcional para muchos inmigrantes, ya que suspende deportaciones y habilita la permanencia legal de miles de personas que ya se encuentran en territorio estadounidense.

¿Por qué las personas con TPS pueden ingresar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un permiso que otorga el Gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de países que atraviesan situaciones extremas que impiden su retorno seguro. Este amparo migratorio permite permanecer legalmente en el país, trabajar y quedar protegido frente a la deportación durante el período que dure la designación.

El Gobierno de los Estados Unidos anunció las fechas de finalización del TPS. Fuente: Archivo.

El beneficio está dirigido exclusivamente a personas que ya se encontraban en Estados Unidos al momento en que su país fue incluido en el programa. Es importante destacar que no autoriza el ingreso ilegal ni inmediato al país, ni reemplaza a una visa o a un pasaporte, pero facilita la residencia legal en momentos de caos.

Todos los países que tienen derecho a un TPS

Actualmente, el TPS continúa vigente para ciudadanos de los siguientes países, con fechas de finalización ya establecidas por las autoridades migratorias.

El Salvador con vigencia hasta septiembre de 2026.

Haití con vigencia hasta febrero de 2026.

Venezuela bajo la designación más reciente con vigencia hasta octubre de 2026.

Ucrania con vigencia hasta octubre de 2026.

Sudán con vigencia hasta octubre de 2026.

Somalia con vigencia hasta marzo de 2026.

Yemen con vigencia hasta marzo de 2026.

Siria con vigencia vigente por extensión administrativa.

Birmania con vigencia hasta enero de 2026.

Líbano con vigencia hasta mayo de 2026.

Los plazos de vigencia se modifican en base a las consideraciones de las autoridades estadounidenses, quienes tienen potestad de extender o finalizar los permisos del beneficio. Por ese motivo, las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados y cumplir con los plazos de reinscripción obligatoria.