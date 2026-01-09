El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida intenta poner en marcha un nuevo proyecto de ley que busca identificar las licencias de conducir de los inmigrantes que no cumplen un requisito clave.

De esta forma, las autoridades quieren diferenciar a los ciudadanos de los indocumentados. Esta marca podría ser perjudicial, ya que podrían percibir la suspensión de su licencia de conducir.

Adiós a la licencia de conducir: Florida marcará estos documentos a los inmigrantes indocumentados

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo habilita la conducción legal de una persona, sino que se utiliza como un medio de identificación. Ahora, funcionarios de Florida proponen una nueva ley para distinguir el carnet de los no ciudadanos.

La propuesta fue presentada con el fin de facilitar el registro de votantes y otras bases de datos del sistema federal. Actualmente, es ilegal solicitar una licencia de conducir en Florida si eres inmigrante indocumentado, por lo que esta ley aplicaría a quienes presenten el estatus migratorio actualizado.

Florida marcará las licencias de conducir de los conductores que no son nativos estadounidenses. Fuente: Archivo.

El proyecto aún está sujeto a evaluación, pero, de aprobarse, los inmigrantes con residencia legal deberán demostrar que cumplen con los siguientes requisitos para recibir la marca “N-C”.

Residentes con green card

Residentes con visas temporales, ya sea de empleo o estudio.

Solicitantes de Asilo y Refugiados (en caso de que hayan recibido la licencia).

