El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida intenta poner en marcha un nuevo proyecto de ley que busca identificar las licencias de conducir de los inmigrantes que no cumplen un requisito clave.
De esta forma, las autoridades quieren diferenciar a los ciudadanos de los indocumentados. Esta marca podría ser perjudicial, ya que podrían percibir la suspensión de su licencia de conducir.
Adiós a la licencia de conducir: Florida marcará estos documentos a los inmigrantes indocumentados
La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo habilita la conducción legal de una persona, sino que se utiliza como un medio de identificación. Ahora, funcionarios de Florida proponen una nueva ley para distinguir el carnet de los no ciudadanos.
La propuesta fue presentada con el fin de facilitar el registro de votantes y otras bases de datos del sistema federal. Actualmente, es ilegal solicitar una licencia de conducir en Florida si eres inmigrante indocumentado, por lo que esta ley aplicaría a quienes presenten el estatus migratorio actualizado.
El proyecto aún está sujeto a evaluación, pero, de aprobarse, los inmigrantes con residencia legal deberán demostrar que cumplen con los siguientes requisitos para recibir la marca “N-C”.
- Residentes con green card.
- Residentes con visas temporales, ya sea de empleo o estudio.
- Solicitantes de Asilo y Refugiados (en caso de que hayan recibido la licencia).
Información importante: el paso a paso para obtener la licencia correctamente
- Verificar elegibilidad: ser residente de Florida y contar con estatus migratorio válido que permita conducir legalmente en Estados Unidos.
- Reunir la documentación obligatoria: presentar prueba de identidad, número de Seguro Social o constancia de no elegibilidad, y dos comprobantes de domicilio en Florida.
- Completar el curso obligatorio si corresponde: si es la primera vez que solicita licencia, realizar el curso de Educación sobre Tránsito y Sustancias, conocido como TLSAE.
- Solicitar cita en una oficina del DMV: pedir turno en una oficina del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del condado correspondiente.
- Aprobar el examen teórico: rendir la prueba escrita sobre señales de tránsito, normas viales y seguridad.
- Realizar el examen de la vista: superar la evaluación visual mínima exigida por el estado.
- Obtener el permiso de aprendizaje si aplica: en caso de no tener experiencia previa, se entrega un permiso temporal para practicar conducción.
- Aprobar el examen práctico de manejo: demostrar habilidades de conducción segura bajo supervisión de un examinador oficial.
- Pagar las tarifas correspondientes: abonar el costo establecido según el tipo de licencia solicitada.
- Recibir la licencia de conducir: tras aprobar todos los pasos, se entrega la licencia física o un comprobante temporal válido.