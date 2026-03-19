La modificación en la ley de alquileres en Pennsylvania marca un cambio clave en los derechos de los inquilinos y en los límites que enfrentan los propietarios. A partir de un reciente fallo judicial, se estableció que ya no será suficiente una orden administrativa para ingresar a una vivienda alquilada. La decisión surge tras el caso Rivera v. Borough of Pottstown 2025 que puso en debate el acceso a las propiedades en alquiler y el derecho a la privacidad. El tribunal determinó que los inquilinos cuentan con una protección constitucional más amplia, lo que impacta directamente en la forma en que se aplican las normativas de vivienda en el estado. El fallo del tribunal de Pensilvania estableció que una orden administrativa no es válida para ingresar a una vivienda sin consentimiento del inquilino, lo que implica un giro en la interpretación de la normativa vigente. Hasta ahora, este tipo de autorizaciones permitían inspecciones incluso sin sospechas concretas. La resolución sostiene que estas prácticas vulneraban el derecho a la privacidad, ya que habilitaban el ingreso a propiedades sin una causa probable individualizada. A partir de ahora, cualquier intento de acceso deberá contar con autorización del inquilino o con una orden judicial basada en fundamentos específicos. El fallo fortalece la posición del inquilino durante la vigencia del contrato. En la práctica, esto implica que el propietario no podrá ingresar a la vivienda sin permiso, incluso si existen normativas locales que intenten habilitar inspecciones. Además, si bien la medida no elimina los desalojos en términos legales, sí establece límites más estrictos sobre los mecanismos de control y acceso a la propiedad, evitando intervenciones arbitrarias o sin justificación concreta. Este cambio en la ley de alquileres en Pennsylvania podría influir en otras jurisdicciones, ya que refuerza el criterio de que las constituciones estatales pueden otorgar mayores derechos que las normas federales en materia de privacidad. A partir de ahora, se espera que municipios y propietarios deban adaptar sus regulaciones y prácticas, priorizando el consentimiento del inquilino y el respeto por su espacio privado como eje central de cualquier procedimiento vinculado a la vivienda.