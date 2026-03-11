Cualquier persona que alquile en Estados Unidos posee ciertos derechos por ser inquilinos. Esto vale, incluso, cuando el propietario determina que deben abandonar la propiedad. Según la información que proporciona la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), las leyes protegen a determinadas personas de ser desalojadas, por lo que podrían permanecer en su hogar incluso en frente a estas situaciones. Como regla general, es importante remarcar que es muy importante acercarse a tribunales en caso de recibir una demanda de desalojo, pues las autoridades explican que hacerlo es una de las alternativas para que se considere no aplicar la medida. Que se termine un contrato o que un dueño decida que no quiere alquilar más el inmueble no es suficiente para que se de por finalizado el alquiler. De acuerdo con lo señalado por la información oficial, los miembros de las fuerzas armadas que paguen un alquiler mensual inferior a USD 4,214.28 no podrán ser desalojados de su vivienda residencial mientras estén realizando el servicio militar. La misma regla aplica para sus dependientes. Tampoco podrán recibir embargos como parte de pago del alquiler a menos que exista una orden judicial en contra de la persona. Por otra parte, dentro de las protecciones especiales con las que cuenta este grupo, se explica que están habilitados a suspender un desalojo judicial en caso de que el arrendador presente una demanda. “Si el arrendador solicita su desalojo ante un tribunal, usted y sus dependientes pueden suspender el desalojo hasta por 90 días si lo solicitan. El tribunal también puede ordenar la suspensión por su cuenta, sin una solicitud", detalla CFBP. Frente a una demanda por desalojo, los miembros de las fuerzas armadas deben comunicarse con su Oficina de Asistencia Legal. Al momento de recibir la demanda, uno de los derechos con los que cuentan los inquilinos es el de presentar una respuesta por escrito explicando al tribunal por qué no debería efectuarse el desalojo. Es importante detallar cuál es la situación y enlistar las medidas que se han tomado para encontrar ayuda. También se indica describir lo que el arrendador hizo o no hizo para obtener fondos de asistencia dirigidos al alquiler. El consejo de las autoridades es contactar al secretario del tribunal para preguntar específicamente por su caso y conocer cuál es el mejor plan de acción y los derechos que lo amparan. Si se solicitó asistencia para pagar el alquiler o los servicios y aún se encuentra esperando la decisión, es fundamental incluirlo en la respuesta.