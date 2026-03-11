La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de las personas que deseen visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para presentarla, las autoridades la solicitarán como parte de los requisitos obligatorios para habilitar el viaje al puerto de entrada al país. En ese marco, se enfatiza en la importancia de siempre respetar los plazos pautados y, en caso de permanecer más tiempo en el país, solicitar la extensión correspondientemente. Cuando los viajeros no respeten los períodos autorizados y prolonguen su estadía de manera ilegal, su visa americana será automáticamente revocada. Las leyes federales establecen que todos los visados de quienes se encuentren fuera de estatus se anulan de manera automática, independientemente de la vigencia que tenga por delante. “Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos”, afirman las autoridades. Quienes deseen alargar su estadía tendrán que realizar el trámite oficial clicando en este link. Pueden solicitar quienes Todos los portadores de este documento deben considerar que las visas americanas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte donde fueron emitidas o que presentan daños severos podrán revocarse bajo fines administrativos. Un ejemplo de esto es que la página de visas se rompa o que una visa válida en un pasaporte vencido se intente recortar para pegarse en uno nuevo. Esto no debe hacerse jamás, sino que la indicación es viajar con ambos pasaportes.