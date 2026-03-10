La forma de viajar dentro de Estados Unidos está cambiando rápidamente gracias a la tecnología. En lugar de depender exclusivamente de documentos físicos como el pasaporte o la licencia de conducir, cada vez más viajeros pueden utilizar identificaciones digitales almacenadas en su teléfono inteligente para pasar controles de seguridad en aeropuertos. Las autoridades de seguridad aeroportuaria, incluida la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ya están implementando sistemas que permiten utilizar identificaciones digitales o “digital ID” directamente desde el celular. Los teléfonos inteligentes están incorporando funciones que permiten almacenar documentos oficiales de identidad en formato digital dentro de aplicaciones o billeteras electrónicas. Entre los documentos que ya pueden guardarse en algunos dispositivos se encuentran: El sistema funciona mediante tecnología segura que permite verificar la identidad del pasajero sin necesidad de mostrar el documento físico. En los aeropuertos que ya utilizan esta modalidad, el proceso suele incluir: