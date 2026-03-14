Nueva York podría tener autobuses gratis durante el Mundial 2026 si prospera el plan impulsado por el alcalde Zohran Mamdani, que propone liberar el transporte público en buses durante cinco semanas. La medida busca facilitar la movilidad de residentes y visitantes mientras se disputan partidos del torneo en la región. El proyecto contempla que todos los autobuses de la Ciudad de Nueva York sean gratis desde mediados de junio hasta el final del Mundial, previsto para el 19 de julio de 2026, aunque todavía requiere aprobación estatal. La decisión final dependerá de la gobernadora Kathy Hochul y de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), que administra el sistema y fija las tarifas. El plan del alcalde Mamdani propone eliminar el pago en toda la red de autobuses de Nueva York durante cinco semanas, coincidiendo con los partidos del Mundial que se disputarán en el MetLife Stadium, sede de encuentros del torneo en el área metropolitana. Según estimaciones del alcalde, convertir el sistema en permanente podría costar cerca de u$s 700 millones al año, mientras que la MTA advierte que el gasto podría acercarse a u$s 1.000 millones, dado que el sistema de transporte depende en parte de los ingresos por tarifas. El debate se intensificó porque el presupuesto anual de la MTA ronda los u$s 21.000 millones y la evasión ya es elevada: casi la mitad de los pasajeros de autobuses no paga el boleto. Experimentos previos en 2023 con rutas gratuitas aumentaron el uso del servicio y redujeron conflictos con conductores, aunque no mejoraron la velocidad promedio del sistema.