El Department of Motor Vehicles (DMV) de Nueva York solicita a las personas que deseen registrar un nuevo vehículo dentro del territorio un documento esencial antes de iniciar el trámite: debe estar vigente y hacer sido emitido por el estado. Se trata del Seguro de Responsabilidad Civil Automotriz, algo que se gestiona con agentes, corredores o compañías de seguro del Estado de Nueva York. Sin esta cobertura, el DMV puede bloquear cualquier registro, suspender matriculas ya existentes y licencias de conducir. El seguro obligatorio que solicita el Estado de Nueva York se contrata a través de compañías autorizadas por el gobierno estatal, por lo que el primer paso es elegir una aseguradora habilitada. Acto seguido, se presenta información del vehículo y del conductor: Se debe elegir el nivel de cobertura, que puede ser mínimo o ampliado y pagar la prima inicial. Posteriormente, la aseguradora te entregará la Insurance ID Card (tarjeta de seguro) en papel o digital y la notificación electrónica al DMV estatal. Es de suma importancia que la aseguradora esté aprobada por Nueva York, ya que no acepta seguros de otros estados. Existen seguros obligatorios y opcionales. En el primer grupo están: Por otro lado, entre los opcionales están: En el estado de Nueva York, la cobertura mínima obligatoria de seguro automotriz se conoce comúnmente como “25/50/10”. Este esquema establece que el seguro debe cubrir hasta 25.000 dólares por persona por lesiones corporales, 50.000 dólares en total por accidente si hay varias personas heridas, y 10.000 dólares por daños a la propiedad causados a terceros en un accidente. Además de esta responsabilidad civil básica, la ley estatal exige otras coberturas. Entre ellas se encuentra el Personal Injury Protection (PIP), que debe ofrecer al menos 50.000 dólares por persona para cubrir gastos médicos, rehabilitación y pérdida de ingresos sin importar quién haya tenido la culpa del accidente. También es obligatorio incluir la cobertura para conductores sin seguro o con seguro insuficiente, que debe cubrir 25.000 dólares por persona y 50.000 por accidente en caso de lesiones causadas por un conductor que no tenga cobertura adecuada. Una vez que el seguro está activo, la aseguradora entrega la Insurance ID Card como comprobante de cobertura y envía una notificación electrónica al DMV de Nueva York. Con ese seguro vigente, el propietario del vehículo puede iniciar el proceso de registro. Para registrar el vehículo, se debe presentar en el DMV la prueba de seguro emitida en Nueva York, un documento de identificación, el formulario MV-82 (Vehicle Registration/Title Application), el título del vehículo o bill of sale, y pagar las tasas correspondientes de registro y placas. Una vez verificada la cobertura, el DMV emite el registro y entrega las matrículas.