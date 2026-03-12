La ciudad de Nueva York podría implementar autobuses gratuitos durante el Mundial 2026, una propuesta impulsada por el alcalde Zohran Mamdani para facilitar el transporte durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El plan plantea eliminar el pago del pasaje en toda la red de autobuses urbanos durante cinco semanas, coincidiendo con los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, uno de los principales escenarios del Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida sería un proyecto piloto para evaluar el impacto de un sistema de transporte público gratuito, una idea que el alcalde quiere convertir en política permanente en el futuro. Según la propuesta, todos los autobuses del sistema urbano de Nueva York serían gratuitos durante un período aproximado de cinco semanas, entre mediados de junio y mediados de julio de 2026. La iniciativa busca: El proyecto, sin embargo, todavía necesita aprobación estatal. La decisión final dependerá de la gobernadora Kathy Hochul y de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), el organismo encargado de fijar tarifas y administrar el transporte público en la región. El debate sobre el transporte gratuito gira principalmente en torno al impacto económico. La MTA sostiene que el sistema de tarifas es clave para financiar su presupuesto anual, que ronda los USD 21.000 millones. Actualmente, además, el organismo enfrenta otro problema: la evasión del pago del boleto, que según estimaciones afecta a casi la mitad de los pasajeros en algunas rutas. Si el sistema gratuito se volviera permanente, el alcalde estima que el costo podría alcanzar unos USD 700 millones al año, mientras que la MTA calcula que el gasto podría acercarse a USD 1.000 millones. La ciudad ya experimentó con una versión limitada del programa en 2023, cuando se implementó una ruta gratuita en cada distrito como prueba piloto. Los resultados mostraron: Sin embargo, la prueba también dejó dudas sobre la eficiencia del servicio: la velocidad promedio de los autobuses se mantuvo en alrededor de ocho millas por hora, lo que alimenta el debate sobre si el beneficio para los usuarios justifica el gasto público.