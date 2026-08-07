El Gobierno reforzó los controles en la vía pública y anunció nuevas sanciones para quienes circulen con determinadas bicicletas que no cumplan con las normas establecidas por la ciudad.

La medida busca aumentar la seguridad vial y controlar el uso de vehículos que exceden los límites permitidos. Quienes sean detectados en infracción podrían enfrentar multas y otras sanciones.

¿Qué bicicletas quedan bajo la lupa?

La nueva medida se aplica en Nueva York pone el foco en los vehículos eléctricos que superan los límites legales establecidos para circular.

Entre los modelos señalados se encuentran:

Scooters eléctricos que pesan más de 45 kilos (100 libras) o pueden superar las 20 millas por hora (32 km/h).

Bicicletas eléctricas con motores de más de 750 vatios o capaces de superar las 25 millas por hora (40 km/h).

Ciclomotores con asiento que no cuentan con un número de identificación vehicular (VIN) válido.

La normativa de la ciudad distingue además las diferentes categorías de bicicletas eléctricas.

Las e-bikes permitidas incluyen modelos de hasta 750 watts y con velocidades máximas de 20 o 25 mph, según su clasificación.

¿Qué sanciones pueden recibir quienes circulen con vehículos fuera de norma?

Fuente: El Cronista.

Los controles sobre estos vehículos no se limitan a los vendedores. Las autoridades de Nueva York ya cuentan con mecanismos para emitir multas y confiscar dispositivos ilegales detectados en la vía pública.

La ciudad mantiene controles sobre bicicletas eléctricas, scooters y otros vehículos de movilidad eléctrica que no cumplen las condiciones establecidas.

Sin embargo, existe una diferencia importante: la medida anunciada el 5 de agosto se concentró específicamente en 42 minoristas online que comercializaban y enviaban a Nueva York vehículos que exceden los límites legales.

Los comercios recibieron órdenes de cese y desistimiento y podrían enfrentar multas civiles de hasta US$2.000 por cada venta ilegal si no cumplen con la disposición.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios de bicicletas eléctricas?

Antes de circular por las calles de Nueva York, es importante comprobar qué categoría corresponde al vehículo y si cumple con los límites de velocidad y potencia establecidos por la ciudad.

La clasificación oficial permite diferenciar entre e-bikes de clase 1, clase 2 y clase 3, además de ciclomotores y scooters eléctricos.

Por eso, adquirir una bicicleta eléctrica que pueda alcanzar velocidades superiores a las permitidas no significa que pueda utilizarse legalmente en la vía pública.

La medida busca frenar la venta de vehículos considerados ilegales

El objetivo de la nueva ofensiva es actuar sobre el mercado que permite que estos dispositivos lleguen a las calles de Nueva York.

La administración de Zohran Mamdani ordenó a los minoristas identificados que detengan la venta y el envío de los modelos que no cumplen con las normas.

El plazo establecido para que los comercios cumplan con las órdenes es el 18 de agosto, tras lo cual continuarán las inspecciones.