La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul firmó el presupuesto del estado enfocado en bajar el costo en los hogares neoyorquinos.

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron un nuevo programa de cuidado infantil gratuito destinado a niños de dos años. Esta iniciativa iniciará con 2,000 cupos.

El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno neoyorquino para reducir los costos que enfrentan las familias trabajadoras, ya que el dinero destinado al cuidado infantil es uno de los mayores gastos en esta ciudad.

El dinero destinado al cuidado infantil es uno de los mayores gastos en esta ciudad. Fuente: EPA SARAH YENESEL

Nueva York lanza un nuevo programa para ayudar a todas estas personas y familias

En la primera fase se abrirán 2,000 cupos para niños de 2 años, lo que se traduce en una inversión de aproximadamente 73 millones de dólares. El programa se integra a la red de educación temprana que ya existe, y se propone ofrecer atención y aprendizaje durante el día mientras los padres deben estudiar o trabajar.

La expansión iniciará en comunidades en las que existe una mayor demanda de cuidado infantil y menor oferta disponible:

Washington Heights e Inwood

Fordham y Kingsbridge

Este de Brooklyn

Zonas de Ozone Park y Rockaways

¿Cómo aplicar al nuevo programa de cuidado infantil de Nueva York?

Las solicitudes para quienes deseen participar en esta primera fase ya pueden mandarse. Las familias deberán completar el proceso de inscripción a través del sistema de escuelas públicas de Nueva York para poder acceder a una vacante.

Las solicitudes permanecerán abiertas durante el período establecido por la ciudad y el plan se expandirá gradualmente a más barrios y distritos en los próximos años.

¿Quiénes pueden aplicar al nuevo programa de cuidado infantil en Nueva York?

El programa está destinado a niños de 2 años que vivan en las zonas seleccionadas para la primera fase de implementación.

Uno de los aspectos más destacados es que el objetivo final del programa es ofrecer cuidado infantil gratuito a todas las familias que lo necesiten, sin importar su código postal, nivel de ingresos o estatus migratorio.

La expansión comenzará con 2.000 cupos este año y prevé alcanzar unos 12.000 lugares para 2027 antes de avanzar hacia la cobertura universal en toda la ciudad