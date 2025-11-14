El poder militar en América Latina volvió a quedar en el centro del debate regional tras difundirse los últimos indicadores de fuerza terrestre, aérea y naval. Entre todos los países, Brasil se destaca de manera abrumadora por el tamaño de su tropa, su equipamiento y su inversión sostenida en defensa.

Con más de 400 tanques de combate operativos y un arsenal terrestre que supera las 600 piezas de artillería, este ejército se consolidó como el de mayor capacidad ofensiva y logística del continente, una condición que incluso genera atención en Estados Unidos.

¿Por qué Brasil tiene el ejército más poderoso de América Latina?

Las Fuerzas Armadas de Brasil se sostienen sobre un esquema de tropas masivo, integrado por cientos de miles de efectivos listos para el despliegue. Su estructura combina unidades terrestres, aéreas y navales capaces de operar en grandes extensiones de territorio, desde áreas selváticas hasta zonas costeras de alta complejidad estratégica.

Esta milicia posee más de 400 tanques de combate, miles de vehículos blindados y más de 600 piezas de artillería entre sistemas autopropulsados, remolcados y lanzacohetes de distinto alcance. Esta infraestructura lo coloca como la fuerza más equipada de América Latina, superando con comodidad a sus vecinos.

El Ejército de Brasil es el más poderoso de América Latina. Fuente: Archivo.

Brasil innova con tecnología militar para formar a sus efectivos

Las autoridades de Brasil mantienen un programa activo de modernización que incluye la renovación de blindados, la actualización de sus sistemas de comunicación y la incorporación gradual de tecnología propia. La magnitud de su tropa también le permite sostener operaciones simultáneas en distintos frentes, lo que lo vuelve altamente competitivo dentro de los estándares regionales.

Otro elemento clave es su capacidad aérea y naval, que se articula con la fuerza terrestre para misiones de defensa, patrullaje y respuesta rápida. La combinación de estas ramas lo posiciona como un actor militar completo y de alcance continental.

Por qué su poder militar representa una posible amenaza para Estados Unidos

Su infraestructura militar está diseñada para operar a gran escala, lo que implica que podría sostener maniobras prolongadas o movilizar tropas de manera masiva sin depender de apoyo externo.

Para Estados Unidos, que históricamente busca mantener influencia estratégica en el continente, la consolidación de un ejército con semejante volumen de armamento y una tropa numerosa se interpreta como un factor que podría alterar el equilibrio militar en el hemisferio.