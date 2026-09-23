En el mapa de la aviación global, hay aeropuertos que funcionan como grandes nudos: concentran vuelos de todo el planeta y permiten combinar destinos con eficiencia. En 2026, uno de ellos quedó en la cima del ranking mundial de conectividad.

Cuál es el aeropuerto mejor conectado del mundo

El Aeropuerto de Estambul (IST), en Turquía, quedó en el primer puesto del ranking mundial de conectividad según el informe OAG Megahubs 2026. Con ese resultado, subió desde el segundo lugar que ocupaba en 2025 y se consolidó como el aeropuerto mejor conectado del mundo.

La clave de su liderazgo está en su enorme red: desde Estambul se puede llegar a alrededor de 337 destinos internacionales, una de las cifras más altas del planeta.

El aeropuerto de Estambul quedó primero en el ranking mundial de conectividad OAG Megahubs 2026. Pavel L Photo and Video

Qué mide el ranking

El índice Megahubs, elaborado por la consultora de aviación OAG, no mide cantidad de pasajeros ni tamaño del aeropuerto, sino capacidad de conexión: evalúa qué tan bien un aeropuerto transforma su escala en conexiones posibles.

Para eso, analiza todas las combinaciones posibles entre vuelos que llegan y vuelos que salen dentro de una ventana de seis horas, siempre que al menos uno de esos vuelos sea internacional. Cuanto más fácil es combinar vuelos para llegar a más lugares en poco tiempo, mejor posicionado queda el aeropuerto. En esa medición, Estambul obtuvo el puntaje más alto.

El resto del top mundial

Detrás de Estambul, el ranking 2026 lo completan algunos de los grandes hubs de Europa, Asia y América del Norte:

Estambul (IST): 1º

Londres-Heathrow (LHR): 2º

Ámsterdam-Schiphol (AMS): 3º

Kuala Lumpur (KUL): 4º

Chicago-O’Hare (ORD): 5º

Cómo se elaboró el informe

El estudio se basó en datos del día de mayor actividad de la aviación global, el 2 de agosto de 2026, y analizó el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, sobre un total de más de 200 aeropuertos de todo el mundo.