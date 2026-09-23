Trump promete aumentar la presión sobre Cuba en la 81° Asamblea General de la ONU: “Está fracasando como nunca antes y caerá”

El antagonismo entre Cuba y Estados Unidos se agudiza tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas que se está llevando a cabo en Nueva York.

Donald Trump aclaró que su objetivo es cambiar el Gobierno cubano: “Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista está bajo una enorme presión, la mayor que jamás haya sufrido. Es un Estado absolutamente fallido, está fracasando como nunca antes y caerá”.

“El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero sí la libertad llegará a Cuba”: las medidas y restricciones aplicadas en la historia al país caribeño

A lo largo de los años, precisamente desde la Revolución Cubana de 1959 liderada por Fidel Castro, Estados Unidos abrió una etapa de sanciones y agresiones contra Cuba que se fueron intensificando progresivamente.

Entre ellas se incluyeron intervenciones militares, condicionamientos políticos, ruptura de relaciones diplomáticas, restricciones comerciales, sanciones financieras y limitaciones a los viajes.

Estados Unidos y Cuba Las medidas y restricciones aplicadas a Cuba Recorré los principales hitos de la política estadounidense hacia Cuba desde 1960 hasta 2017. Seleccioná un año para ver el detalle

En 2026, la Orden Ejecutiva 14404 creó una nueva autoridad para imponer sanciones relacionadas con Cuba. Este régimen funciona en paralelo a las regulaciones históricas del embargo y permite aplicar bloqueos de activos u otras medidas contra personas extranjeras que cumplan los criterios establecidos por Washington.

NUEVA YORK (Estados Unidos), 22/09/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL. Fuente: EPA SARAH YENESEL

El intervencionismo histórico de Estados Unidos sobre América Latina: ¿Qué antecedentes le dan peso a las declaraciones del presidente estadounidense?

Estas declaraciones ganan especial relevancia después de la intervención estadounidense en Venezuela que se dio el 3 de enero de 2026, fecha en la que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

Este hecho, y las declaraciones de Donald Trump en la primera jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2026 reaviva un debate sobre los antecedentes de intervención militar en América Latina:

República Dominicana, 1965: Estados Unidos desplegó alrededor de 22.000 soldados durante la guerra civil dominicana. La administración de Lyndon B. Johnson justificó la operación por la necesidad de proteger a ciudadanos estadounidenses y evitar una posible expansión comunista en la región.

Granada, 1983: el Gobierno de Ronald Reagan invadió la isla caribeña tras una crisis interna y el asesinato del primer ministro Maurice Bishop. Washington sostuvo que buscaba proteger a estudiantes estadounidenses y restaurar el orden.

Panamá, 1989: Estados Unidos lanzó la operación Just Cause para derrocar y capturar al general Manuel Noriega, entonces gobernante de facto del país. EE.UU alegó la defensa de ciudadanos estadounidenses, la protección del Canal de Panamá, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia. Noriega fue trasladado a Estados Unidos y juzgado por delitos de narcotráfico.

Haití, 1994: tropas estadounidenses ingresaron al país como parte de una misión internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La operación buscó facilitar el retorno del presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado por un golpe militar en 1991. A diferencia de Panamá o Granada, tuvo un marco multilateral.

Estas declaraciones ganan especial relevancia después de la intervención estadounidense en Venezuela que se dio el 3 de enero de 2026, fecha en la que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

Crisis energética y el colapso de la industria turística en Cuba: ¿Cómo afectó la caída de la administración de Maduro y la intervención estadounidense en Venezuela a Cuba?

Aunque Cuba ya atravesaba una crisis económica y energética antes del 3 de enero del 2026 y la caída de Nicolás Maduro, la situación se agravó incluso más. Si ya había infraestructura eléctrica deteriorada, escasez de combustible y apagones frecuentes, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela se comenzaron a aplicar medidas para cortar los envíos de petróleo hacia Cuba .

Para dar dimensión de la dependencia energética, Venezuela aportó cerca del 58% de las importaciones cubanas en 2023, acompañados de México con el 31% y Rusia con el 11% de acuerdo a datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Por ello, cuando se redujo la cantidad de suministro afectó a:

La red eléctrica.

El transporte.

La distribución de agua.

El abastecimiento de combustibles.

El 18 de septiembre la red eléctrica cubana sufrió un colapso nuevamente.

Por otro lado, el turismo, que es una fuente esencial de ingresos para Cuba, también fue afectado debido a la falta de combustibles para aviones, apagones y dificultades logísticas, un sector que aún no lograba recuperarse del golpe de la pandemia.

Los intereses de Estados Unidos sobre el territorio cubano: ¿Podrían aplicar el mismo método que en Venezuela?

Cuba ocupa una posición estratégica en el Caribe, debido a que se ubica a 150 kilómetros de Florida y cerca de rutas marítimas de relevancia para Estados Unidos, incluso, Washington mantiene hace más de un siglo la base naval de Guantánamo en el extremo oriental de la isla.

Las declaraciones de Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2026 deja ver que Estados Unidos aún mantiene la intención de intervenir en Cuba, aunque no hay información oficial que confirme la existencia de un plan de índole similar al que se aplicó en Venezuela.