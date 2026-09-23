Formulario W-7 para el ITIN: qué es, quiénes deben presentarlo y por qué resulta clave para solicitarlo o renovarlo

Aunque en Estados Unidos la mayoría de los ciudadanos y residentes legales cuentan con un Número de Seguro Social (SSN) que asigna la Administración del Seguro Social (SSA) a cada contribuyente elegible.

No obstante, debido a la gran cantidad de inmigrantes indocumentados que están obligados por ley a presentar una Declaración de Impuestos sobre los Ingresos Personale s, se creó el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), emitidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿Quiénes deben solicitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente?

Solo deben solicitar un ITIN las personas que tienen un propósito tributario federal y no son elegibles para recibir un SSN. Esto puede incluir a:

Extranjeros residentes.

Extranjeros no residentes.

Que necesitan presentar una Declaración de Impuestos, reclamar un reembolso o un beneficio tributario permitido, o informar sobre sus ingresos al IRS.

Adicionalmente, también podrían necesitarlo determinados cónyuges o dependientes de ciudadanos estadounidenses.

Formulario W-7: ¿Para qué sirve y con qué documentos se deben presentar?

El Formulario W-7 es la solicitud que deben completar y presentar las personas que necesiten obtener o renovar un ITIN. Este debe presentarse junto con una Declaración Federal de Impuestos, como el Formulario 1040 o 1040-NR, a menos de que se trate de solicitantes que invoquen beneficios de tratados tributarios.

Adicionalmente, también se deben adjuntar:

Documentos que prueben la identidad y la condición de extranjero:

Pasaporte original extranjero. Copia del pasaporte certificada por la entidad emisora. Dos documentos de respaldo, uno con fotografía. Visa estadounidense. Identificación emitida por USCIS. Licencia de conducir estadounidense o extranjera. Un documento nacional de identidad extranjera.



El Formulario W-7 es la solicitud que deben completar y presentar las personas que necesiten obtener o renovar un ITIN. Chat GPT

¿Para qué sirve el Número de Identificación Personal del Contribuyente?

El ITIN permite identificar al contribuyente dentro de un sistema tributario federal. Con este número, quienes no pueden obtener un SSN pueden presentar declaraciones de impuestos, informar ingresos, reclamar reembolsos y acceder a determinados beneficios fiscales.

ITIN no reemplaza al SSN, si una persona obtiene posteriormente un Número de Seguro Social, debe dejar de usar el ITIN y notificar al IRS para que vincule sus registros tributarios anteriores con el nuevo número.

El alcance del ITIN: aclaraciones sobre los límites del Número de Identificación Personal del Contribuyente

Tener un ITIN no concede autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos ni modifica el estatus migratorio de una persona. Tampoco sirve como identificación fuera del sistema tributario federal.

El ITIN no da derecho a beneficios del Seguro Social ni al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Su función está limitada a las obligaciones y trámites fiscales federales ante el IRS.