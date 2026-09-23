El ambicioso plan de Estados Unidos para renovar aeropuertos y evitar demoras: las mejoras que busca financiar con US$30.000 millones

Tras la interrupción en cientos de vuelos que ocurrió el lunes 21 de septiembre, el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que se avanzarán con medidas para evitar este tipo de sucesos.

Duffy confirmó al día siguiente que solicitará al Congreso la aprobación de 30 mil millones de dólares con el objetivo de mejorar los sistemas de aviación. Asimismo, respaldó la nueva herramienta con inteligencia artificial de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Estados Unidos quiere modernizar sus sistemas de aviación: ¿Qué modificaciones busca implementar?

La FAA impulsa una modernización de su sistema de control del tránsito aéreo e incluye:

Reemplazar redes de telecomunicaciones antiguas.

Renovar o reconstruir torres de control.

Actualizar radares, radios, equipos y programas informáticos.

Pasar de comunicaciones analógicas a digitales.

Centralizar datos operativos y migrar sistemas informáticos a servicios en la nube.

Incorporar herramientas para anticipar factores de riesgo como congestión, clima adverso y conflictos de rutas.

La FAA informó que ya reemplazó más del 64% de su red de telecomunicaciones basada en cobre y que el objetivo es completar ese cambio hacia septiembre de 2027.

La FAA informó que ya reemplazó más del 64% de su red de telecomunicaciones basada en cobre y que el objetivo es completar ese cambio hacia septiembre de 2027. Michael Solo / Pexels

¿Cuánto dinero ya obtuvieron como presupuesto para optimizar este sistema?

El Congreso ya aprobó en junio de 2025 US$12.500 millones para iniciar la modernización del control aéreo. De esa cifra, US$9.000 millones fueron destinados a reformas de control de tráfico aéreo y US$3.500 millones a construcción y mejoras de instalaciones.

De acuerdo a la FAA, estos montos no son suficientes para cubrir completamente la primera etapa, ya que estima que serán necesarios US$16.000 millones.

Adicionalmente, Duffy pidió que el Congreso apruebe otros US$30.000 millones para que se contemplen fondos para torres de control, telecomunicaciones, software, actualizaciones digitales y aeropuertos.

El nuevo sistema de control de tráfico aéreo con IA de la FAA: ¿Cómo funciona y cuál fue la recepción?

La FAA ya comenzó utilizar el sistema SMART (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories) en el espacio aéreo de Washington D.C. Esta herramienta se desarrolló a partir de contrato a 12 años otorgado por Air Space Inteligence por US$875 millones.

SMART reúne alrededor de 200 flujos de datos, como pronósticos meteorológicos, rutas, horarios de las aerolíneas, capacidad de los aeropuertos, volumen de tráfico y disponibilidad de controladores.

Con esos datos, su sistema de apoyo basado en IA identifica posibles puntos de congestión y ofrece recomendaciones para organizar vuelos y rutas con anticipación. La FAA sostiene que la herramienta no busca reemplazar a los controladores.

Demoras en vuelos la semana del 21 de septiembre: ¿Por qué sucedieron y qué se espera para las semanas que siguen?

Las demoras del 21 de septiembre se deben a una falla de telecomunicaciones en el noreste del país. El problema comenzó cuando una línea principal presentó una falla y, mientras se trabajaba para restablecerla, una cuadrilla de construcción cortó accidentalmente una línea de fibra óptica de respaldo en Nueva Jersey.

Las reparaciones se completaron el lunes y la FAA retomó las operaciones normales, aunque las demoras y cancelaciones acumuladas continuaron impactando en los itinerarios posteriores.