Formulario SS-5 en Estados Unidos: qué es y con qué documentación debe presentarse ante la SSA

El Número de Seguro Social (SSN) en Estados Unidos es un número de nueve dígitos emitido por la Administración del Seguro Social (SSA). Es único, permanente e intransferible, y puede asignarse a ciudadanos estadounidenses y a determinados no ciudadanos que cumplan con los requisitos.

Para acreditarlo, las personas pueden presentar una Tarjeta de Seguro Social, que se solicita mediante el Formulario SS-5, ya sea porque nunca tuvieron una, la extraviaron o necesitan modificar datos.

Formulario SS-5: ¿Qué es y quiénes deben utilizarlo?

El Formulario SS-5 es la solicitud de la SSA para obtener una Tarjeta de Seguro Social original, pedir un reemplazo o actualizar datos como el nombre, la ciudadanía o la fecha de nacimiento, si se registraron incorrectamente.

Deben completarlo y presentarlo los ciudadanos estadounidenses que aún no tengan SSN y determinados no ciudadanos que estén autorizados a trabajar, estudien o tengan una razón válida no laboral para necesitarlo.

El organismo aclara que aquellas personas de 12 años o más que nunca hayan recibido un número, deben realizar el trámite de forma presencial.

El Número de Seguro Social (SSN) en Estados Unidos es un número de nueve dígitos emitido por la Administración del Seguro Social (SSA). Chat GPT

La importancia del número del seguro social: ¿Por qué todos deben tener uno?

El SSN es un identificador personal de nueve dígitos y suele ser solicitado como dato cuando:

Se presenta la declaración de impuestos.

Se comienza un nuevo trabajo.

Se desea abrir una cuenta bancaria.

Se solicita un préstamo.

Se obtiene un pasaporte.

Se solicitan beneficios del gobierno.

No obstante, no todas las personas están legalmente obligadas a tenerlo, ya que la necesidad de este número de identificación depende de factores como:

La situación migratoria.

La situación laboral.

El trámite que se quiera realizar.

Solicitar una Tarjeta de Seguro Social por primera vez: ¿Qué documentos se deben solicitar?

Para una tarjeta original, la SSA exige documentos que prueben:

Edad: acta o partida de nacimiento. También se puede aceptar pasaporte, registro hospitalario de nacimiento, documento religioso temprano o decreto final de adopción.

Identidad: licencia de conducir de Estados Unidos, identificación estatal o pasaporte estadounidense. En ciertos casos, se aceptan otros documentos vigentes, como registros médicos, identificación escolar o tarjeta de Medicaid.

Ciudadanía estadounidense o estatus migratorio y autorización de empleo: acta de nacimiento estadounidense, pasaporte, certificado de ciudadanía o naturalización. En el caso de no ciudadanos, documentos migratorios vigentes como los formularios I-551, I-94 o I-766.

La SSA no acepta fotocopias comunes ni documentos notariados: deben ser originales o copias certificadas por quien los emitió

¿Qué pasa con aquellas personas que no son elegibles para solicitar un Número de Seguro Social?

Una persona que no cumple con los requisitos de elegibilidad para solicitar un Número de Seguro Social, como por ejemplo los inmigrantes indocumentados, pueden obtener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) a través del Formulario W-7 para poder:

Declarar impuestos.

Demostrar residencia en el país.

No obstante, el ITIN no autoriza a las personas a trabajar en los Estados Unidos, ni cambia el estatus migratorio o proporciona el derecho a recibir beneficios por parte del seguro social.