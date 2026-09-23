Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos difundieron a través de su sitio web oficial un dato alarmante: en Estados Unidos el 25.3% de las mujeres hispanas tiene presión arterial alta, también llamada “la asesina silenciosa” .

En ese marco, si bien existen diversos factores de riesgo que pueden favorecer esta condición, también hay puntos clave del estilo de vida a los que debe prestarse especial atención tanto para combatir como para prevenir dicha problemática.

Presión arterial alta: cuándo ocurre y qué consecuencias tiene

La presión arterial alta tiene lugar cuando la fuerza con la que la sangre recorre los vasos sanguíneos se encuentra por encima de los parámetros saludables.

Los datos oficiales indican que esta condición es un factor de riesgo para enfermedades de corazón, que actualmente son la segunda causa de muerte entre las mujeres hispanas de Estados Unidos.

Además, cuando no se controla, puede causar:

Apoplejía

Enfermedades cardíacas

Problemas oculares

Insuficiencia renal

Otros problemas de salud severos

La American Heart Association señala además que existen pruebas cada vez más sólidas de que la hipertensión se relaciona con mayor riesgo cognitivo y demencia.

Cómo medir la tensión correctamente

La recomendación oficial es seguir siempre los siguientes pasos al momento de medir estos valores de forma casera:

1) Sentarse en una silla con respaldo

2) Mantener ambos pies apoyados en el suelo

3) Extender el brazo sobre el que se va a realizar la medición y apoyarlo a la altura del corazón

4) Mantenerse inmóvil

Los valores compartidos por expertos para medir la presión arterial. American Heart Association

Qué hábitos aconsejan los expertos para mantener controlada la presión arterial

En caso de necesitarlo, además de tomar la medicación correspondiente, los especialistas de la salud indican:

Mantener un peso saludable

Realizar al menos 30 minutos de actividad física durante la mayoría de los días de semana

Llevar una dieta sana

Reducir el consumo de sal

Beber alcohol con moderación

No fumar

Mantener un buen esquema de sueño

“Muchas personas puede evitar o retrasar que se desarrolle presión arterial alta, haciendo cambios en el estilo de vida diseñados para bajarla”, enfatiza MedlinePlus.