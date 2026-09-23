Para muchas personas que están regularizando su situación migratoria en Estados Unidos, es el documento más esperado: la tarjeta que les permite trabajar de forma legal. Se llama EAD y se tramita con el Formulario I-765 ante USCIS.

Qué es el EAD

El EAD (Employment Authorization Document, o Documento de Autorización de Empleo) es la tarjeta que autoriza a una persona a trabajar legalmente en Estados Unidos durante un período determinado. También se lo conoce por el nombre del formulario con el que se emite: la tarjeta I-766.

Es importante entender qué no es el EAD:

No es una green card (no otorga residencia permanente).

No es un número de Seguro Social por sí mismo, aunque permite gestionarlo.

Es un permiso temporal, con fecha de vencimiento, que en general hay que renovar.

El EAD es el permiso que autoriza a trabajar legalmente por un periodo determinado en EE.UU. Imagen: El Cronista.

Quiénes pueden solicitarlo

El permiso de trabajo está disponible para distintas categorías migratorias. Entre las más habituales figuran:

Solicitantes de asilo y refugiados.

Beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal) .

Personas con una solicitud de green card (ajuste de estatus) en trámite.

Beneficiarios de DACA .

Solicitantes de visas U y T y ciertos familiares derivados.

Estudiantes en determinadas prácticas laborales (como el OPT), entre otros.

Cada categoría tiene sus propias condiciones, por lo que el primer paso es confirmar bajo qué código de elegibilidad corresponde presentar la solicitud.

Cómo se solicita con el Formulario I-765

El permiso se pide con el Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo) ante USCIS. A grandes rasgos, el trámite implica:

Identificar la categoría de elegibilidad que corresponde al caso. Completar el Formulario I-765, en línea a través de la cuenta de USCIS o en papel. Adjuntar la documentación que pide la categoría (identificación, fotos y comprobantes según el caso). Pagar la tarifa correspondiente, cuando aplica. Esperar la resolución y, si se aprueba, la emisión de la tarjeta EAD (I-766).

Cuánto cuesta

La tarifa del I-765 depende de la categoría y del modo de presentación. Como referencia, la tarifa estándar es de USD 470 si se presenta en línea y USD 520 en papel.

Ahora bien, hay excepciones importantes: algunas categorías están exentas de pago y otras tienen montos distintos (por ejemplo, quienes lo piden junto con una solicitud de green card o los solicitantes de asilo). Por eso, el monto exacto siempre conviene confirmarlo en USCIS según el caso puntual antes de enviar la solicitud.