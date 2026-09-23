Una encuesta reciente del Pew Research Center evidenció que Estados Unidos atraviesa un momento crítico sobre la percepción de la democracia: los datos arrojaron que 7 de cada 10 adultos estadounidenses (es decir el 69% de los encuestados de esta nacionalidad) están actualmente descontentos con cómo funciona.
Estos resultados no llegan en un contexto aleatorio, sino poco antes de que se lleven a cabo las elecciones de medio término, programadas en gran parte del país el próximo 3 de noviembre de 2026.
Demócratas y republicanos: qué respondieron sobre la democracia en Estados Unidos
De acuerdo con los datos difundidos, un 86% de los demócratas e independentistas con tendencia demócrata encuestados no están satisfechos con la democracia, mientras que un 51% de los republicanos y partidarios del GOP coincidieron con la misma respuesta.
Las estadísticas de este año ponen de manifiesto que la insatisfacción con este punto clave disminuyó y de forma pronunciada en comparación con el año anterior. En 2025 la aprobación sobre la democracia fue del 37%, mientras que en 2026 este porcentaje bajó un 7%, traduciéndose al 30%.
La opinión en la que coincidieron la mayoría de los estadounidenses
Un dato destacado es que el 68% de los encuestados aseguró que Estados Unidos solía ser un ejemplo a seguir por otros países en términos de democracia, pero aseguran que esto cambió en los últimos años.
La misma encuesta se realizó a otros 15 países con ingresos altos y Estados Unidos este año se ubicó segundo en la tabla de los más insatisfechos, solamente superado por Grecia.
Esto plantea un escenario preocupante: desde 2022 a 2024 la insatisfacción disminuyó progresivamente, luego hubo un salto positivo del 6% para el 2025, pero este año electoral cayo una vez más, encendiendo las alarmas sobre un estado de ánimo que aparentemente no es nuevo, pero si generalizado.