Una encuesta reciente del Pew Research Center evidenció que Estados Unidos atraviesa un momento crítico sobre la percepción de la democracia: los datos arrojaron que 7 de cada 10 adultos estadounidenses (es decir el 69% de los encuestados de esta nacionalidad) están actualmente descontentos con cómo funciona.

Estos resultados no llegan en un contexto aleatorio, sino poco antes de que se lleven a cabo las elecciones de medio término, programadas en gran parte del país el próximo 3 de noviembre de 2026.

Demócratas y republicanos: qué respondieron sobre la democracia en Estados Unidos

De acuerdo con los datos difundidos, un 86% de los demócratas e independentistas con tendencia demócrata encuestados no están satisfechos con la democracia, mientras que un 51% de los republicanos y partidarios del GOP coincidieron con la misma respuesta.

Las estadísticas de este año ponen de manifiesto que la insatisfacción con este punto clave disminuyó y de forma pronunciada en comparación con el año anterior. En 2025 la aprobación sobre la democracia fue del 37%, mientras que en 2026 este porcentaje bajó un 7%, traduciéndose al 30%.

La desaprobación aumentó un 7% con respecto al año pasado. Pew Research Center

La opinión en la que coincidieron la mayoría de los estadounidenses

Un dato destacado es que el 68% de los encuestados aseguró que Estados Unidos solía ser un ejemplo a seguir por otros países en términos de democracia, pero aseguran que esto cambió en los últimos años.

La misma encuesta se realizó a otros 15 países con ingresos altos y Estados Unidos este año se ubicó segundo en la tabla de los más insatisfechos, solamente superado por Grecia.