Miles de residentes en Estados Unidos están a punto de recibir un pago económico extraordinario tras un acuerdo judicial vinculado a la filtración de datos de PRC-Saltillo, una empresa reconocida por fabricar dispositivos de comunicación asistida para personas con discapacidades.

El incidente, registrado en agosto de 2024, expuso información sensible de usuarios que dependen diariamente de estas tecnologías para comunicarse, lo que desató un reclamo colectivo que ahora está por convertirse en compensaciones reales.

Aunque la compañía negó haber actuado con negligencia, aceptó el acuerdo para evitar un juicio prolongado que podría haber extendido el proceso durante años.

Quiénes pueden recibir los pagos de hasta $5,000 dólares

El acuerdo establece diferentes niveles de compensación según el impacto que sufrió cada usuario.

Imagen: archivo. Fuente: narrativas-ar

Las categorías principales incluyen:

Personas cuyos datos personales fueron comprometidos durante la filtración.

Usuarios que puedan demostrar pérdidas económicas , como costos de monitoreo crediticio, intentos de fraude o robos de identidad asociados al incidente.

Personas que enfrentaron interrupciones en el uso de dispositivos o plataformas de PRC-Saltillo después de la brecha de seguridad.

Los montos varían desde compensaciones básicas hasta el máximo de $5,000 dólares para quienes puedan documentar perjuicios significativos.

¿Cuándo se enviarán los pagos?

Las autoridades judiciales a cargo del caso confirmaron que los fondos serán distribuidos en las próximas semanas, una vez finalizada la validación de reclamos y la organización interna del fondo de compensación.

La rapidez del proceso llamó la atención porque, a diferencia de otros acuerdos colectivos que pueden tardar años, este fue acelerado por orden del tribunal, ya que la filtración afectó directamente a familias que dependen de estos dispositivos para tareas esenciales de comunicación.

Por qué este caso generó tanta preocupación

A diferencia de fugas de datos en bancos o redes sociales, esta brecha impactó a personas con necesidades comunicativas especiales, entre ellas niños, adultos mayores y usuarios con discapacidades severas que requieren estos dispositivos para expresar instrucciones médicas, necesidades básicas o emociones.

Expertos en ciberseguridad remarcan que este tipo de filtraciones es especialmente grave porque los afectados no pueden simplemente cambiar de proveedor o dejar de usar el servicio sin poner en riesgo su bienestar diario.

Cómo acceder a la compensación

Si crees que podrías formar parte del acuerdo, los pasos recomendados son: