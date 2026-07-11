El pasaporte de Estados Unidos es un documento esencial y obligatorio para la salida del país, que debe encontrarse en absoluta vigencia para realizar viajes internacionales.

Estados Unidos presenta restricciones de ingreso a quienes quieran volar con un pasaporte emitido hace más de 10 años

El pasaporte estadounidense tiene una vigencia de 10 años en adultos; al sobrepasar este periodo, el documento se considera vencido y pierde su validez para la realización de viajes.

Esto implica que ningún individuo puede salir del país con un pasaporte expirado, dado que deja de ser un documento aceptable de identificación internacional. Adicionalmente, numerosas aerolíneas y naciones requieren que el pasaporte cuente con varios meses de vigencia restante, lo que refuerza tales restricciones.

Los pasaportes tramitados a menores de 16 años no pueden renovarse. Fuente: Shutterstock.

Qué sucede con los pasaportes emitidos hace más de 15 años

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa de pasaportes es que únicamente pueden renovarse los pasaportes emitidos en los últimos 15 años.

Esto conlleva que los documentos más antiguos quedan automáticamente excluidos del sistema de renovación. En tales circunstancias, el solicitante no puede efectuar un trámite simplificado y debe iniciar un proceso completamente nuevo, como si solicitara el pasaporte por primera vez.

En la práctica, esto impacta de manera directa a quienes poseen pasaportes muy antiguos, ya que no podrán utilizarlos ni actualizarlos sin llevar a cabo un nuevo trámite presencial.

Quiénes son elegibles para la renovación del pasaporte y quiénes deben solicitar uno nuevo

Conforme a las regulaciones del Departamento de Estado, únicamente podrán realizar la renovación aquellos que satisfacen todos los siguientes criterios:

Pasaporte emitido en un período no superior a 15 años.

Documento en condiciones apropiadas.

Emitido cuando la persona contaba con 16 años o más.

Nombre actual o con documentación oficial que respalde algún cambio.