El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California fija requisitos de visión específicos que deben cumplir todos los conductores tanto para obtener como para conservar su licencia de conducir.

Quienes presentan condiciones visuales que deben ser evaluadas para garantizar la seguridad en el manejo, tienen que demostrar a las autoridades en estas instancias evaluativas que reúnen los requisitos para circular.

Qué ocurre cuando un conductor no supera el examen de visión

La agudeza que se exige es de 20/40 con ambos ojos juntos, además de 20/40 e n un ojo y al menos 20/70 en el otro, con o sin lentes.

Las personas que no pasen estos estándares son derivadas a un especialista, que las examina y completa el formulario Report of Vision Examination (DL 62).

El conductor debe presentar este documento ante el DMV. Hasta que esto no se revise, no se emitirá ningún permiso de circular alternativo.

En casos de agudeza visual extremadamente baja, de 20/200 o peor, la persona puede no ser llamada nuevamente para tener otra prueba de manejo.

California podrá revocar la licencia a quienes no demuestren tener las capacidades visuales para circular de forma segura. Shutterstock

El DMV puede exigir más pruebas de conducción

Una vez se haya revisado el formulario DL 62, el DMV puede programar una prueba de manejo o una Supplemental Driving Performance Evaluation (SPDE).

Estas evaluaciones permiten determinar si la condición visual interfiere con la capacidad para conducir o si la persona puede compensarla con otras habilidades de manejo.

Cuándo puede revocarse la licencia de conducir por problemas de visión

Conforme con lo estipulado en el California Vehicle Code 8CVC) §13953, el DMV puede revocar una licencia de conducir cuando el examinador realiza una prueba de manejo a una persona con baja visión y determina que su desempeño fue peligrosamente deficiente , siempre que la condición visual haga que el conductor no sea seguro para el manejo.

No obstante, la renovación no es la única medida. Si se determina que la condición puede mejorar, es posible que se apliquen restricciones destinadas a limitar el manejo.

Quienes tengan dudas sobre los procedimientos realizados por el DMV, podrán consultar más información clicando aquí.