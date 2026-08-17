Los extranjeros de países habilitados bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) pueden ingresar legalmente sin visa mientras tramiten el permiso ESTA, la autorización electrónica de viaje que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y abonar la tarifa correspondiente.

El aumento casi duplicó el costo anterior de u$s 21 , que rigió durante más de una década. La suba fue establecida por la legislación HR-1 y un ajuste adicional por inflación entró en vigor el 1 de enero de 2026. La tarifa se divide en una parte fija de procesamiento y un recargo de autorización destinado, en parte, a financiar la promoción turística de Brand USA.

Qué es el ESTA y quiénes deben tramitarlo para ingresar a EE.UU.

El ESTA es el documento que habilita el ingreso legal a Estados Unidos a ciudadanos de los países miembros del Programa de Exención de Visa, sin necesidad de visa consular. La autorización se solicita en línea, a través del portal oficial esta.cbp.dhs.gov, y es obligatoria para viajes de turismo o negocios.

Requisitos para aplicar

Ser ciudadano o nacionalizado de un país participante del VWP

No contar con una visa de visitante vigente

Planear una estadía de 90 días o menos

Viajar por turismo o negocios

Para completar la solicitud se requiere pasaporte válido del país VWP correspondiente, una selfie del viajero, dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono, y datos de un contacto de emergencia. Si la solicitud es rechazada, solo se cobra la tarifa de procesamiento — u$s 4,00 —; el recargo de autorización no se aplica en caso de denegación.

La autorización se solicita en línea, a través del portal oficial esta.cbp.dhs.gov, y es obligatoria para viajes de turismo o negocios. Shutterstock

Cuánto cuesta el ESTA en 2026 y cómo se paga la tarifa

La tarifa oficial del ESTA en 2026 es de u$s 40,27 por persona. No existen descuentos por edad, grupo familiar ni solicitudes múltiples: cada viajero, incluidos los menores de edad, debe presentar su propia solicitud y abonar el monto completo.

Medios de pago habilitados

MasterCard, Visa, American Express

Discover (solo JCB o Diners Club)

PayPal

Los sitios de terceros que cobran entre u$s 80 y u$s 150 por la misma gestión no ofrecen ningún beneficio adicional: aplican exactamente el mismo formulario ante la CBP y agregan un cargo de servicio. La única plataforma oficial es esta.cbp.dhs.gov. Una vez aprobado, el ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.