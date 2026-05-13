En el estado de Texas existe una ley estatal sanitaria que regula la circulación de personas con enfermedades contagiosas en espacios públicos. La normativa permite que las autoridades intervengan cuando una persona represente un riesgo para la salud pública por portar o haber estado expuesta a una enfermedad transmisible. La disposición quedó establecida dentro del Código de Salud y Seguridad de Texas 81.083, una legislación estatal que autoriza órdenes obligatorias de control sanitario para evitar la propagación de enfermedades contagiosas en el estado. El Código de Salud y Seguridad de Texas 81.083 establece que las autoridades sanitarias pueden imponer medidas “razonables y necesarias” para controlar la propagación de enfermedades transmisibles. La normativa permite actuar tanto sobre personas infectadas como sobre individuos expuestos a una enfermedad contagiosa. La legislación también autoriza órdenes de aislamiento, restricciones de movilidad y otras medidas de control cuando exista un riesgo para terceros. Las disposiciones pueden mantenerse vigentes hasta que desaparezca la amenaza sanitaria. El Código de Salud y Seguridad de Texas contempla sanciones para quienes incumplan órdenes sanitarias emitidas por las autoridades estatales o locales. En determinados casos, las autoridades pueden solicitar la intervención judicial para garantizar el cumplimiento de las medidas. Además, la legislación sanitaria de Texas establece que las fuerzas de seguridad pueden colaborar con las autoridades de salud pública para hacer cumplir órdenes vinculadas al control de enfermedades contagiosas. Las autoridades estatales cuentan con herramientas legales para intervenir ante posibles riesgos sanitarios y evitar la propagación de enfermedades transmisibles en espacios públicos.