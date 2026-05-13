Muchas parejas creen que mantener cuentas separadas alcanza para proteger el patrimonio individual frente a problemas fiscales. Sin embargo, en Estados Unidos existe una regla clave que puede cambiar por completo esa situación cuando se presentan impuestos en conjunto. Cuando una pareja presenta impuestos conjuntamente: El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, si una pareja presenta una declaración conjunta y existe una deuda fiscal pendiente que no se regularizó tras las advertencias pertinentes, el organismo puede avanzar sobre: