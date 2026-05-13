El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las medidas que se pueden tomar cuando se inicia formalmente el proceso de cobro si un contribuyente deudor no contesta en tiempo y forma. En estas situaciones, los famosos revenue officers -empleados civiles encargados de intervenir en la recaudación fiscal- pueden realizar visitas al negocio u hogar de un contribuyente con el fin de resolver deudas pendientes y conversar sobre las opciones de pago disponibles. Las autoridades señalan que estas visitas no suceden de forma inmediata, sino que se enmarcan dentro de un proceso que se lleva a cabo luego de que un tributante ignore de forma reiterada las comunicaciones del organismo. Antes de acudir, se envían diversas cartas o avisos, incluyendo la Carta 725-B y se intenta realizar una comunicación telefónica para coordinar el encuentro. Si no se recibe la debida respuesta, la visita al hogar o negocio puede llevarse a cabo de todas formas. En esta instancia, los agentes informarán al contribuyente sobre derechos, obligaciones y los advertirán sobre las consecuencias de no resolver en tiempo y forma la obligación. El agente brinda la opción de cobrar el impuesto en el momento para resolver al pendiente y que no se apliquen otras medidas extremas. En ese marco, la agencia enfatiza en la importancia de mantenerse siempre en contacto y mostrarse predispuesto a trabajar en un plan conjunto para saldar el pendiente de la forma más conveniente.