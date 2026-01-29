La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos se perfila con mayores riesgos de demoras y complicaciones para una parte de los contribuyentes. El foco no estará en los montos a pagar o cobrar, sino en cómo se presenta la declaración y en el método elegido para recibir el reembolso.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) llega al nuevo ciclo fiscal en un contexto más exigente, marcado por recortes de personal, cambios en la conducción y la aplicación de nuevas normas tributarias complejas aprobadas durante la administración de Donald Trump.

¿Quiénes tendrán problemas con sus reembolsos del IRS en 2026?

La advertencia surge del informe anual presentado al Congreso por Erin Collins, quien se desempeña como Defensora Nacional del Contribuyente, una funcionaria independiente encargada de identificar fallas estructurales del IRS y alertar sobre riesgos para los contribuyentes.

Según Collins, la temporada será “fluida” únicamente para quienes presenten una declaración electrónica, sin errores y con depósito directo. Quienes no cumplan con esas condiciones podrían enfrentar retrasos, revisiones adicionales o pedidos de información extra.

Qué contribuyentes quedan más expuestos

Quienes presenten la declaración en papel .

Quienes cometan errores o inconsistencias en los datos.

Quienes soliciten el reembolso mediante cheque.

¿Por qué el IRS anticipa más demoras y qué cambia en 2026?

El organismo procesa cada año más de 100 millones de llamadas y millones de consultas escritas, pero llega a 2026 con una reducción del 22% en su personal de atención respecto de la temporada anterior. Además, muchos de los nuevos empleados tienen menor experiencia que quienes dejaron sus puestos.

Un informe reciente de la Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) advirtió que, ante esta situación, los contribuyentes deberán depender cada vez más de las herramientas de autoservicio del IRS, como las cuentas en línea.

Aunque el director ejecutivo del organismo, Frank Bisignano, afirmó que el sistema está preparado, el propio informe señala que los trámites con errores serán los que más retrasos acumulen, justo cuando muchos esperan reembolsos más altos por los recortes impositivos de 2025.