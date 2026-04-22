El Gobierno de Donald Trump deberá pagar cerca de 166,000 millones de dólares tras un fallo judicial que declaró ilegales una serie de aranceles aplicados durante su administración. La medida obliga a devolver el dinero a cientos de miles de importadores que pagaron estos cargos en los últimos años. La decisión, que surge luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara el alcance de esas políticas comerciales, abre un proceso de reembolsos masivos que podría extenderse durante meses y generar un fuerte impacto tanto en las finanzas públicas como en el sistema comercial del país. El Gobierno de Donald Trump deberá devolver cerca de 166.000 millones de dólares principalmente a empresas importadoras que pagaron aranceles considerados ilegales. Se trata de más de 300.000 actores económicos, desde pequeñas y medianas compañías hasta grandes corporaciones que ingresaban productos al país. En principio, los consumidores no están incluidos directamente en estos reembolsos, aunque fueron quienes absorbieron parte del costo a través de precios más altos. Sin embargo, existen reclamos y demandas en curso que buscan extender las compensaciones a ese grupo. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles fueron aplicados de forma indebida porque el Ejecutivo utilizó una ley de emergencia que no habilitaba ese tipo de medidas sin aprobación del Congreso. El fallo marca un límite claro al poder presidencial en materia comercial y obliga al Estado a restituir los montos cobrados. Además, sienta un precedente clave: cualquier política arancelaria de este tipo deberá contar con respaldo legislativo para ser válida. Uno de los ejemplos que impulsó el reclamo fue el de un fabricante de juguetes que decidió llevar el caso a la Justicia tras verse afectado por los aranceles. La empresa argumentó que estos impuestos encarecían sus importaciones de forma injustificada y ponían en riesgo su competitividad frente a otros actores del mercado. Ese planteo terminó siendo clave porque permitió escalar el conflicto hasta instancias superiores. A partir de este tipo de demandas, los tribunales comenzaron a revisar la legalidad de los aranceles y finalmente el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló en contra de la aplicación de estos impuestos y abrió la puerta a la devolución masiva de dinero.