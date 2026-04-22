Durante varios días, diferentes localidades contarán con puntos de distribución donde cualquier persona que lo necesite podrá acercarse a retirar alimentos. Estos operativos forman parte de programas impulsados por el Central California Food Bank, que trabaja junto a iglesias, centros comunitarios y organizaciones sociales. El objetivo es claro: garantizar el acceso a productos básicos, tanto para consumo inmediato como para la preparación de comidas en el hogar. No se requiere inscripción previa en la mayoría de los casos, lo que facilita el acceso a quienes atraviesan situaciones económicas complejas. A partir de mitad de semana, los operativos continúan en distintas ciudades con el siguiente cronograma: Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Estos puntos funcionan en iglesias, centros comunitarios y espacios barriales, con entrega de alimentos por orden de llegada. Además de los operativos presenciales, existen alternativas más organizadas para acceder a alimentos. Uno de los modelos que gana popularidad es el formato tipo supermercado, donde las personas pueden elegir qué productos llevar, replicando una experiencia más digna y personalizada. También funcionan sistemas con turnos online, que permiten retirar cajas con alimentos previamente armadas. Estos programas forman parte de una red más amplia de asistencia social en California, diseñada para sostener a comunidades vulnerables.