La Social Security Administration (SSA) confirmó el cierre temporal de varias oficinas en distintos puntos del país, lo que afecta la atención presencial de miles de beneficiarios. Según información oficial y reportes recientes, algunas sedes permanecerán cerradas o funcionarán únicamente con atención telefónica durante varios días, por lo que el organismo recomienda a los usuarios utilizar los canales online o programar citas antes de acercarse. Seguro social confirmó el cierre temporal o la suspensión de la atención presencial en varias oficinas del país, lo que afecta a miles de beneficiarios que no podrán realizar trámites en persona durante los días indicados o hasta nuevo aviso: Se puede verificar la lista completa en la pagina oficial de la SSA. Según la información oficial, los cierres responden a situaciones puntuales y no a una medida generalizada. Entre las principales razones se encuentran trabajos de mantenimiento o remodelación, problemas de seguridad en los edificios, condiciones climáticas adversas o falta de personal disponible para atender al público. El organismo aclara que estas interrupciones son temporales y localizadas, aunque en algunos casos no hay una fecha exacta de reapertura. Frente a esto, recomienda a los usuarios verificar el estado de su oficina antes de asistir y optar por los canales online o telefónicos, donde la mayoría de los trámites continúa disponible mientras duren las restricciones.