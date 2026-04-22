El Departamento de Estado de los Estados Unidos suspendió de manera indefinida la entrega de visas a un grupo específico de solicitantes que cumple con dos condiciones concretas. La medida, vigente desde el 21 de enero de 2026, ya está afectando a miles de personas que tenían en marcha un trámite migratorio y no saben cuándo podrá resolverse. La decisión forma parte de una revisión integral de políticas impulsada por la administración Trump, que exige que los inmigrantes sean económicamente autosuficientes y no representen una carga para el sistema de bienestar social. El gobierno estadounidense aclaró que la pausa no revoca visas ya otorgadas. El gobierno no entregará visas a quienes reúnan simultáneamente estas dos condiciones: haber solicitado una visa de inmigrante —es decir, de residencia permanente— y ser nacional de uno de los países incluidos en la lista de pausas del Departamento de Estado. Ambas condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. Quien solicite una visa de turista u otra categoría no inmigrante no está alcanzado por esta medida, independientemente de su nacionalidad. La lista abarca más de 70 naciones de América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa del Este. Estos son todos los países incluidos en la pausa: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, República del Congo, República Democrática del Congo, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Uganda. Afganistán, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Filipinas no figura en la lista, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen. Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kazajistán, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rusia. Fiyi. Existe una excepción clave: los solicitantes con doble nacionalidad que presenten un pasaporte válido de un país que no figure en la lista quedan exentos de la restricción. Quienes sí están alcanzados por la pausa pueden continuar presentando solicitudes y asistiendo a entrevistas, pero el Departamento de Estado no emitirá ninguna visa de inmigrante mientras la medida esté vigente. No se estableció fecha de finalización.