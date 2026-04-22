El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a los contribuyentes que presentaron declaraciones con errores o información incompleta que podrían enfrentar sanciones por inexactitud, especialmente si no reportaron todos sus ingresos o reclamaron créditos que no les correspondían. De acuerdo con la agencia fiscal, se trata de penalizaciones impuestas por subestimar los impuestos que deben pagarse realmente En ese sentido, se enfatiza en la importancia de verificar que todos los créditos reclamados sean reales y que se cumplan las condiciones para ser elegible. La agencia tributaria indica que existen dos penalidades que pueden aplicarse al no verificar correctamente esta información en la declaración de impuestos Se aplica cuando “no se hace un esfuerzo razonable por seguir la ley tributaria”. Ejemplos son En el caso de las personas físicas, esta sanción se aplica si el impuesto declarado es al menos 10% menor al que debía pagarse o si supera los 5,000 dólares de diferencia, lo que resulte mayor. En general la sanción por inexactitud suele ser del 20% del monto del impuesto que no se pagó correctamente. Además, de no resolver este pago en tiempo y forma, las autoridades pueden cobrar intereses hasta que la deuda se pague en su totalidad. En caso de que esta sanción se haya aplicado, la agencia enviará una notificación a cada contribuyente explicando la sanción, detallando el monto adeudado y especificando los pasos a seguir.