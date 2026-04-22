En el estado de Texas, un tribunal federal de apelaciones confirmó que las escuelas públicas deben exhibir los Diez Mandamientos en todas sus aulas. La decisión, emitida por el 5° Circuito de Apelaciones de Estados Unidos con un ajustado voto de 9 a 8, establece que los planteles que no cumplan con esta exigencia estarán violando la ley estatal vigente desde septiembre pasado. La normativa, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, aplica a los más de 5,5 millones de estudiantes del sistema público de Texas. El fallo revierte una decisión previa de un tribunal inferior que había bloqueado la medida en más de una docena de distritos escolares, incluidos algunos de los más grandes del estado. La legislación establece condiciones precisas para la exhibición de los Diez Mandamientos en cada salón de clases. Los carteles deben estar ubicados en un lugar visible para cualquier alumno con visión promedio y cumplir con un tamaño mínimo obligatorio. Un distrito escolar en los suburbios de Dallas ya destinó cerca de u$s 1.800 para imprimir aproximadamente 5.000 carteles, lo que ilustra el alcance práctico de la medida. El tribunal aclaró en su fallo que ningún estudiante está obligado a recitar los Diez Mandamientos, creer en ellos ni reconocer su origen religioso. Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que impugnaron la ley anticiparon que llevarán el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. El impacto del fallo excede las fronteras de Texas. El 5° Circuito ya había habilitado en febrero una ley similar en Luisiana y el fiscal general de ese estado indicó que el nuevo fallo adopta íntegramente la defensa legal utilizada allí. Alabama también promulgó una legislación equivalente este mes, lo que convierte a esta decisión en un precedente con alcance regional directo. Los distritos escolares que no exhiban los Diez Mandamientos en sus aulas quedan en infracción directa de la ley estatal. Eso los expone a acciones legales por parte del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien celebró el fallo como “una victoria importante para los valores del estado” y se ha mostrado activo en la defensa de esta normativa desde su promulgación.