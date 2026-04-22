El estado de California avanza con una fuerte inversión en transporte limpio que ya supera los 1.000 millones de dólares, en el marco de su estrategia para reducir emisiones y modernizar su infraestructura. La medida forma parte de un plan integral que busca acelerar la transición hacia tecnologías sustentables. El impulso económico está dirigido principalmente a la renovación del transporte pesado, con foco en camiones y autobuses de bajas o cero emisiones. Esta política posiciona a California como uno de los principales referentes en movilidad limpia a nivel global. El crecimiento de esta inversión se apoya en el programa de incentivos para vehículos pesados limpios, que permite financiar la incorporación de nuevas unidades menos contaminantes en todo el estado. A través de esta iniciativa, ya se financiaron más de 11.600 vehículos ecológicos, lo que representa un avance significativo en la reducción de emisiones del sector transporte. Este programa apunta especialmente a renovar flotas comerciales y de transporte público. El objetivo es avanzar en una transformación estructural del sistema de movilidad, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y promoviendo tecnologías más eficientes. El crecimiento de la inversión en California se da en un contexto internacional donde países como China avanzan con fuerza en infraestructura y tecnología vinculada al transporte limpio. En este escenario, el estado busca acelerar su propio desarrollo interno y ampliar su capacidad en movilidad sustentable, tomando como referencia el ritmo de expansión que se observa a nivel global. La estrategia apunta a fortalecer su infraestructura y sostener el crecimiento del sector, en línea con las tendencias internacionales que marcan el futuro del transporte.