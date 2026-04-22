Europa vuelve a mirar a Alemania con atención. En un contexto de tensiones geopolíticas y cambios en la seguridad global, el país impulsa un rearme histórico que busca transformar su capacidad militar y reposicionar a su ejército entre los más fuertes del continente. Durante años, Alemania mantuvo un perfil moderado en materia militar. Sin embargo, el nuevo escenario internacional aceleró un cambio de estrategia. El objetivo es modernizar y fortalecer la Bundeswehr con una inversión que superará los 80.000 millones de euros anuales hacia 2026. El nivel de gasto proyectado de más de 80.000 millones de euros posiciona a Alemania entre los países que más invierten en defensa en Europa. Esto incluye: El fortalecimiento de la Bundeswehr apunta a: