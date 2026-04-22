En un giro estratégico para romper el bloqueo legislativo, los líderes republicanos del Senado han lanzado una ofensiva formal para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por su cuenta. El objetivo es claro: asegurar una partida de 70,000 millones de dólares destinada exclusivamente a la aplicación de leyes migratorias, dejando a los demócratas fuera de la ecuación tras meses de parálisis política. El núcleo de este plan consiste en utilizar una maniobra presupuestaria compleja conocida como reconciliación. Este mecanismo permitiría a los republicanos aprobar el financiamiento sin necesidad de votos demócratas, lo que garantiza recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante todo lo que resta del mandato del presidente Donald Trump. Esta decisión busca blindar operativamente a las agencias migratorias ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de alguna de las cámaras en las elecciones de noviembre. Al eliminar la necesidad de negociar, el Partido Republicano busca establecer un flujo de dinero directo y sin condiciones para el control de la frontera. A pesar del optimismo en las filas republicanas, el camino no está libre de obstáculos. Existe una división interna sobre cómo proceder con el financiamiento. Mientras que algunos sectores en el Senado impulsaban un pago parcial, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha sido tajante: no permitirá que agencias como el ICE queden desprotegidas o “huérfanas” de presupuesto. Johnson ha dejado claro que la prioridad es que ICE y la patrulla fronteriza no se queden sin recursos mientras se financia el resto del departamento. Esta postura busca evitar que la administración se quede con las manos atadas en plena crisis migratoria, asegurando que todas las piezas del engranaje de seguridad fronteriza reciban el dinero de manera simultánea. El proceso ha comenzado oficialmente con la presentación de una resolución presupuestaria en el Senado, el primer paso necesario para activar la votación final. Se espera que en los próximos días la cámara alta se sumerja en una sesión maratónica de votaciones, proceso popularmente llamado “vote-a-rama”, donde se definirán los detalles de este paquete multimillonario. Si la resolución prospera en el Senado, la Cámara de Representantes está lista para actuar con rapidez y ratificar el financiamiento. Sin embargo, el éxito de esta “jugada maestra” depende de la cohesión total del bloque republicano, ya que cualquier deserción interna podría descarrilar el plan de los 70,000 millones de dólares y mantener el cierre parcial del DHS.