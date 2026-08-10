Al cierre de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8661. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.16%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -33.37%, mientras que en el último año subió 48.73%, mostrando debilidad reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Euro ha sido del 4.25%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.63%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, impulsando la confianza en su estabilidad y rendimiento en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría cambiar si se presentan nuevas variables económicas que afecten su comportamiento. Analizando la situación, parece que la mejora en la cotización del Euro puede ser fruto de un contexto económico favorable en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.