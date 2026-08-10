Al cierre de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7402. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.05%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina cayó -0.43% y en el último año acumuló un descenso de -0.63%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue de 1.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 6.03%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia al alza en los últimos tres días, reflejando un -1 positivo. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza de los inversores hacia la moneda británica.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. Un análisis más detallado podría ofrecer una mejor perspectiva sobre la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.