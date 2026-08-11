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Los propietarios de vivienda en Texas que no pagan a tiempo el impuesto a la propiedad pueden perder su casa a través de un proceso de embargo y remate judicial. Así lo establece el Código Fiscal del estado.
La ley autoriza a las autoridades a iniciar la ejecución en cualquier momento después de que la deuda se considera delincuente. El plazo límite de pago es el 1° de febrero de cada año.
¿Cómo se produce el embargo y remate de la vivienda en Texas?
La deuda por impuesto a la propiedad se convierte en un gravamen sobre el inmueble desde el 1° de enero de cada año. Si no se paga antes del 1° de febrero siguiente, la autoridad fiscal puede iniciar la demanda de embargo.
A la deuda original se suman penalidades e intereses que crecen con el tiempo:
- 6% de recargo inmediato desde el primer día hábil de febrero
- 1% de interés mensual hasta el 30 de junio
- 12% de penalidad a partir del 1° de julio, más 1% mensual adicional
- Hasta 20% adicional por honorarios legales
- Hasta 50% si se pierde una exención fiscal
Antes del remate, el propietario debe recibir una notificación por escrito con fecha, hora y lugar de la subasta. Si la deuda no se salda a tiempo, la propiedad se vende al mejor postor en subasta pública.
¿Se puede evitar el remate o recuperar la vivienda después?
El propietario puede detener el proceso en cualquier momento antes del remate si paga el monto total del juicio: impuestos, intereses, penalidades y costos judiciales.
También existen alternativas previas, como planes de pago con la oficina fiscal local o exenciones para mayores de 65 años y veteranos con discapacidad.
Si la vivienda ya fue rematada, la ley otorga un período de redención: dos años para propiedades residenciales (homestead) y terrenos agrícolas, y 180 días para el resto.
Redimir la propiedad implica pagar lo que pagó el comprador más una prima del 25% durante el primer año o del 50% durante el segundo.