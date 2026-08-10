En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3136.0 este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.61%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano retrocedió 3,27%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una caída de 17,54%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 24.86%, lo que es considerablemente mayor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un -1 positivo que indica un aumento constante en su valor respecto a días anteriores. Este comportamiento sugiere una recuperación en la moneda, lo cual podría estar asociado a factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante seguir de cerca esta tendencia, ya que puede verse afectada por cambios en el entorno económico o político. El fortalecimiento del Peso podría influir en la inflación y en la confianza de los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.