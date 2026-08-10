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La cotización del peso colombiano cerró a USD 3136.0 este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.61%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano retrocedió 3,27%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una caída de 17,54%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 24.86%, lo que es considerablemente mayor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un -1 positivo que indica un aumento constante en su valor respecto a días anteriores. Este comportamiento sugiere una recuperación en la moneda, lo cual podría estar asociado a factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante seguir de cerca esta tendencia, ya que puede verse afectada por cambios en el entorno económico o político. El fortalecimiento del Peso podría influir en la inflación y en la confianza de los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.
Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.