Al cierre de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.619. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.06%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.06%, mientras que en el último año registró una variación de 1.75%, reflejando una apreciación moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana es del 13.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.24%.

Hoy la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que es una buena señal para la economía local.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere una recuperación y un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento en la cotización puede ser indicativo de confianza en la economía guatemalteca y una posible atracción de inversión extranjera.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 10 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.