El Gobierno de la Nueva York confirmó el inicio de un operativo de entrega gratis de alimentos que estará disponible hasta el jueves 30 de abril. La asistencia se canaliza a través de centros comunitarios que buscan garantizar el acceso a productos básicos para quienes lo necesiten. Durante estos días, distintos puntos de distribución ofrecerán despensas completas y comidas listas para consumir. La medida forma parte de los programas locales de asistencia alimentaria que funcionan con registro previo y cupos limitados. Los puntos de entrega están ubicados en zonas clave de la ciudad y funcionan con horarios específicos según el tipo de servicio. Entre los principales lugares habilitados se encuentran centros en el Bronx y Manhattan. Las autoridades recomiendan asistir temprano, ya que la disponibilidad depende del stock diario en cada punto. Las personas que se acerquen a estos centros podrán recibir productos suficientes para varios días. La asistencia incluye alimentos frescos y preparados. El programa permite recibir asistencia cada 14 días y está destinado a personas que necesiten apoyo alimentario dentro de la ciudad.