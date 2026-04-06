La Justicia bloqueo una nueva medida impulsada por el presidente Donald Trump que exigía a las universidades públicas la entrega de información detallada sobre sus procesos de admisión. El fallo fue emitido por el juez federal F. Dennis Saylor IV del tribunal federal de Boston, quien detuvo de forma momentánea esta exigencia, mientras continúa el proceso judicial. La decisión es consecuencia de una demanda presentada el mes pasado por 17 fiscales generales estatales demócratas que cuestionaron la legalidad de la orden. La política impulsada por la administración Trump ordenaba recopilar información que demostrara que las universidades no están considerando la etnia de los estudiantes como factor determinante en los procesos de admisión, dado que esta práctica está prohibida. La recolección de datos estaba a cargo del National Center for Education Statistics, organismo encargado de las estadísticas educativas en Estados Unidos. Entre los datos que debían entregarse se incluían Además, la medida de Trump exige que esta información se entregue retroactivamente contemplando los últimos siete años. De lo contrario, el incumplimiento podía ponerse en riesgo el acceso a financiación clave para estudiantes. En su decisión, el juez señaló que, si bien el gobierno federal puede tener autoridad para solicitar este tipo de información, la implementación de la medida fue “apresurada y caótica" El fallo indica que el plazo de 120 días impuesto impidió que el proceso administrativo pudiera desarrollarse de forma adecuada. Es importante destacar que esta orden sólo aplica a las universidades públicas ubicadas en los estados -como California y Colorado- que participaron de la demanda, esto significa que el plan queda bloqueado en esos territorios momentáneamente hasta que el caso tenga una resolución definitiva.