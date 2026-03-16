La Suprema Corte de los Estados Unidos comunicó hace pocos días una decisión que impacta fuertemente en las escuelas públicas del país. El máximo tribunal, permitió que los centros educativos en California informen a los padres si sus hijos se identifican como transgénero o cambian sus pronombres o expresiones de género en la escuela, incluso sin el consentimiento del estudiante. Esta nueva orden judicial suspende de forma temporal una ley estatal que impedía que las escuelas notificaran a los padres automáticamente en este tipo de situaciones. El fallo responde a una apelación presentada por un grupo de padres y profesores religiosos que cuestionaron las políticas escolares orientadas a proteger la privacidad de los estudiantes respecto a su identidad de género. Luego de esta decisión, comunicada a principios de mes, las escuelas podrán tomar la iniciativa de informar a los padres frente a cambios vinculados con la identidad. La mayoría de los jueces respaldaron de forma temporal a los padres que iniciaron la demanda, bloqueando de forma temporal la regulación californiana vigente hasta que el caso sea evaluado definitivamente. Los demandantes argumentaron que algunas escuelas ocultaban información clave a los padres y contribuían a la adaptación social del menor sin su consentimiento. Por su parte, las autoridades de California sostuvieron que su legislación permite que los estudiantes mantengan la privacidad sobre su identidad de género, particularmente frente al miedo de reacciones negativas. Con esta decisión, la Suprema Corte coloca en el centro de atención las disputas legales sobre las políticas escolares mientras que el proceso judicial continúa, con una resolución final que aún tendrá que definirse.