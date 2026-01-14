Con la llegada del frío, muchas viviendas comienzan a mostrar señales claras de exceso de humedad en el hogar: olor a encierro, ventanas empañadas al amanecer, ropa que no se seca y la aparición de pequeñas manchas oscuras en paredes o techos. Aunque el deshumidificador es la solución más efectiva, no siempre está disponible o resulta necesario cuando la humedad es moderada.

En ese escenario, un truco casero con romero y sal gruesa se volvió popular como una alternativa simple, económica y natural para mejorar el ambiente interior y reducir el olor a humedad en espacios pequeños.

Cómo funciona la mezcla de romero y sal gruesa

La efectividad de este método se basa en la combinación de dos propiedades naturales:

La sal gruesa es higroscópica , es decir, tiene la capacidad de atraer y retener parte de la humedad del aire.

El romero libera compuestos aromáticos naturales que neutralizan el olor a cerrado y aportan una sensación de frescura.

Este truco casero con romero y sal gruesa ayuda a mejorar el ambiente interior y reducir el olor a humedad en espacios pequeños. Imagen: archivo.

Juntos, permiten crear un pequeño absorbente ambiental que ayuda a mantener más secos y perfumados los espacios cerrados.

Cómo preparar el frasco antihumedad paso a paso

Este es el procedimiento básico para armarlo en casa:

Colocar sal gruesa hasta cubrir aproximadamente dos tercios de un frasco de vidrio. Agregar varias ramas de romero fresco o seco. No cerrar el frasco: debe quedar abierto para que interactúe con el aire. Ubicarlo en el lugar donde suele concentrarse la humedad.

El frasco comienza a actuar de forma pasiva, sin electricidad ni mantenimiento complejo.

Dónde conviene colocarlo para mejores resultados

Este truco funciona mejor en espacios reducidos y poco ventilados, como:

Interior de armarios y placares

Baños sin ventilación natural

Zapateros o cajones cerrados

Alacenas o estanterías contra paredes frías

No reemplaza a un deshumidificador eléctrico cuando la humedad es alta o estructural, pero sí ayuda a prevenir olores y sensación de encierro.

Cada cuánto hay que renovarlo

La sal tiene un límite de absorción. Cuando se satura, pierde eficacia. Por eso se recomienda: